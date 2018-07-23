18 gün önce “Ne iddiam ne imza çabam olmuştur” demişti; bugün CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, yeterli imzanın toplanması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'ye karşı genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Pekşen daha önce hakkında çıkan genel başkanlık adayı iddialarını reddederek T24'e şu açıklamada bulunmuştu:

"Eski bir CHP milletvekili, bir parti meclisi üyesi olarak adımın böyle bir makam dillendirilmesinden onur duydum. Ancak öne sürüldüğü gibi benim ne bir iddiam ne de delegelerle görüşüp imza toplama çabam olmuştur."

Sözcü yazarı Rahmi Turan'a konuşan Pekşen, toplumda umut yaratacak değişikliklerin şart olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

"Türkiye'nin kurucu değerlerine sahip çıkılacak.

Atatürk'ün kurduğu partide Atatürk'ün koltuğuna oturmaya lâyık bir CHP yeniden 81 milyonun kendisine yer bulduğu bir örgüt haline gelecek.

81 milyon insanımızın beklentilerini ve Türkiye'nin uluslararası

saygınlığını karşılayacak program ve projeler oluşturulacak.

Türkiye'nin gerek içeride, gerekse dışarıda hak ettiği itibarı yansıtacak liyakatli, kariyer sahibi ve sadakatli kadrolarımız olacak. Partililerin lideri savunduğu değil, liderin değerleri ve devrimleri savunduğu, 21'inci Yüzyıl'ın reformlarını gerçekleştirecek çağdaş bir vizyonumuz olacak.

Uzun vadeli gelecek değil, 2019'a ilişkin kesin sonuca ulaşacak bir iş planı hazırlanacak. CHP, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlıklarını kazanacak. Başarının ve iktidara yürümenin ölçüsü budur ve asla mazeret yoktur."

En geç 9 Eylül

CHP'li Pekşen, bugün katıldığı FOX TV'de İlker Karagöz'ün programında, CHP'nin acilen 10 günlük kurultay yapması gerektiğini belirterek, "CHP bir kurultay yapıyorsa bu toplumun tüm beklentilerini karşılamalı. Toplumun beklentilerine karşı oturup ne söyleyeceğimizi konuşalım. CHP, 9 Eylül'den geci yok, 10 günlük bir kurultay planlamalı, tüm bu sorunlara çözüm üretmeli" dedi.