18 gazeteciye 'terör' davası başlıyor

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'nde öldürülmesinin ardından yapılan haberler nedeniyle 18 gazeteci hakkında 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adliyede rehin alınmasına ilişkin fotoğrafları yayımladıkları gerekçesiyle 9 gazeteden 18 gazetecinin ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapislerinin istendiği davanın ilk duruşması bugün.

Bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın savcısı Umut Tepe'nin hazırladığı iddianamede şu gazetecilerin isimleri yer alıyor:

Birgün gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berkant Gültekin ve imtiyaz sahibi İbrahim Aydın

Şok gazetesi sorumlu müdürü Kaan Özbek ve bağlı olduğu yetkili Orhan Duman,

Millet gazetesi sorumlu müdürü Sedat Gülmez ve bağlı olduğu yetkili Cuma Ulus,

Posta gazetesi sorumlu müdürü Seçil Şengelir Güler ve bağlı olduğu yetkili Mehmet Emin Öztürk,

Yurt gazetesi sorumlu müdürü Başak Günseven ve bağlı olduğu yetkili Orhan Şahin,

Bugün gazetesi sorumlu müdürü Gökhan Çorbacı ve bağlı olduğu yetkili Temel Tanadalan

Cumhuriyet gazetesi sorumlu müdürü Abbas Yalçın ve bağlı olduğu yetkili Can Dündar,

Özgür Gündem gazetesi sorumlu müdürü Reyhan Çapan ve bağlı olduğu yetkili Emine Eren Keskin,

Aydınlık gazetesi sorumlu müdürü Murat Şimşek ve bağlı olduğu yetkili Mehmet Sabuncu

İddianame:

İddianamede, 29 Mart'ta DHKP-C eyleminde rehin alınan ve akabinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınma sürecinde başına silah dayandığı, ağzı bantlı, arkasında DHKP-C flamalarının bulunduğu resimlerin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilerek, gazeteciler hakkında 7,5 yıla kadar hapis isteniyor.

İddianamede, ''Devletin bütünlüğüne, milletin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütünün nihai amacının toplumun huzur ve refahını bozmak, ülke içerisinde kaos ortamı oluşturmak olduğu, terör örgütünün her türlü eylemi yapabileceği ve güçlü olduğu mesajını vermek için öldürülen teröristlerin çekmiş olduğu söz konusu fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerinde yayımladıkları, haklarında soruşturma açılan gazetelerinde de terör örgütünün belirtilen amaçlarına hizmet edecek şekilde bu fotoğrafları gazetelerinde yayımladıkları'' şeklinde ifadeler geçiyor.