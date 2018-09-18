18 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU
22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova
22.00 Schalke 04 - Porto
- PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
DİVAN KURULU BAŞKANLARI BULUŞUYOR
13.00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı lacivertlilerin ev sahipliğinde Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile beraberlerindeki 3\'er kişilik heyetleri ağırlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Dinamo Zagreb maçının hazırlıkları başlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlılarda Sarpsborg maçının çalışmaları sürecek.
BASKETBOL
11.30 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Şampiyonası için Tenerife\'ye hareket etmeden önce Türkiye\'deki son antrenmanını yapacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
A GRUBU
22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund
22.00 Monaco - Atletico Madrid
B GRUBU
19.55 Barcelona - PSV Eindhoven
19.55 Inter - Tottenham
C GRUBU
22.00 Liverpool - Paris Saint-Germain (Cüneyt Çakır yönetecek)
22.00 Crvena Zvezda - Napoli