18 Ekim Çarşamba Spor Gündemi

(Özel) Mehmet Özdilek, Milli Takım ve Süper Lig hakkında değerlendirmelerde bulundu

Milli Takım Fatih Terim ile Dünya Kupasına giderdi\"

\"Değişimler zaman zaman handikap yaratabiliyor\"

\"Galatasaray derbiyi kazanırsa lig bitmez\"

\"Lig çok uzun bir maraton. Altından daha çok sular akar\"

(Özel) Ergün Penbe: \"En iyi dönemimiz de bile Fenerbahçe\'yi yenemediğimiz zamanlar oldu\"

\"Kağıt üzerinde favori Galatasaray gözüküyor\"

\"Galatasaray adına kilit oyuncu Gomis. Stoper olsam ona karşı oynamak istemezdim\"

\"Fenerbahçe iyi transferler yaptı ama takım oyununu oturtamadı\"

\"İki takımın da konsantrasyondan 1 dakika uzaklaşmaması gerekiyor\"

\"11 yabancı oyuncunun duygularıyla, yerli oyuncuların duyguları çok daha farklı olacaktır\"

FENERBAHÇE

Derbi hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

11:00 Sarı-kırmızılı kulüp ile Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi arasında işbirliği anlaşması gerçekleştirilecek (Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Kampüsü)

(Dursun Özbek\'in katılımı ile Prof. Dr. Emre Alkin yönetiminde \"Spor ve Kariyer\" üzerine sohbet ve imza töreni)

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, Monaco\'yu deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3\'te 3 yaptı.

Avrupa Beşiktaş\'ın başarısını konuşuyor

TRABZONSPOR

Bordo-mavili takımın anlaşma sağladığı Rıza Çalımbay\'ın Trabzon\'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor

Rıza Çalımbay\'ın öğleden sonra Bordo-Mavili kulüple sözleşme imzalayıp akşam takımla ilk idmana çıkması bekleniyor

HOFFENHEİM - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU

11:30 Medipol Başakşehir Frankfurt\'a gidecek

18:00 Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann basın toplantısı

18:30 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı

19:00 Medipol Başakşehir son çalışmasını yapacak

19:45 Hoffenheim maçın hazırlıklarını tamamlayacak

ATİKER KONYASPOR - SALZBURG MAÇINA DOĞRU

16:00 Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay basın toplantısı (Stat)

17:00 Atiker Konyaspor maçın hazırlıklarını tamamlayacak (Kayacık Tesisleri)

18:30 Salzburg Teknik Direktörü Marco Rose basın toplantısı düzenleyecek (Stat)

19:00 Salzburg maçın hazırlıklarını tamamlayacak (Stat)

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Grup A

21:45 Benfica - Manchester United

21:45 CSKA Moscow - Basel

Grup B

21:45 Anderlecht - Paris Saint-Germain

21:45 Bayern München - Celtic

Grup C

19:00 Qarabağ Ağdam - Atletico Madrid

21:45 Chelsea - Roma

Grup D

21:45 Barcelona - Olympiakos

21:45 Juventus - Sporting Lisbon

BASKETBOL

- FIBA Şampiyonlar Ligi -

19:30 PAOK Saloniki - Gaziantep Basketbol

19:30 Banvit - Pingvini Ljubljana

- EuroCup -

20:15 Darüşşafaka - Cedevita Zagreb

21:30 Reggio Emilia - Galatasaray Odeabank

- Euroleague Kadınlar -

19:30 Galatasaray - ZVVZ USK Praha

21:00 BLMA - Yakın Doğu Üniversitesi

- FIBA Avrupa Kupası -

19:00U BT Cluj Napoca - İstanbul BBSK

20:30 Khimik Yuzhny - Demir İnşaat Büyükçekmece

- Eurocup Kadınlar -

18:00 MBK Ruzomberok - Mersin BŞB

18:00 Bellona AGÜ Spor - Sleza Wroclaw

19:00 Basket 90 Gdynia - İstanbul Üniversitesi

20:00 ACS Sepsi-SIC - Hatay BŞB

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi -

14:00 Beşiktaş - İlbank

17:00 Çanakkale Bld. - Seramiksan

17:00 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Eczacıbaşı VitrA

17:30 Galatasaray - Nilüfer Bld.

18:00 Bursa B.Şehir Bld. - Fenerbahçe

