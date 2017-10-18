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Spor

18 Ekim Çarşamba Spor Gündemi

(Özel) Mehmet Özdilek, Milli Takım ve Süper Lig hakkında değerlendirmelerde bulundu Milli Takım Fatih Terim ile Dünya Kupasına giderdi" "Değişimler zaman zaman handikap yaratabiliyor" "Galatasaray derbiyi kazanırsa lig bitmez" "Lig çok uzun bir maraton

18 Ekim 2017 12:27

(Özel) Mehmet Özdilek, Milli Takım ve Süper Lig hakkında değerlendirmelerde bulundu
Milli Takım Fatih Terim ile Dünya Kupasına giderdi\"
\"Değişimler zaman zaman handikap yaratabiliyor\"
\"Galatasaray derbiyi kazanırsa lig bitmez\"
\"Lig çok uzun bir maraton. Altından daha çok sular akar\"

(Özel) Ergün Penbe: \"En iyi dönemimiz de bile Fenerbahçe\'yi yenemediğimiz zamanlar oldu\"
\"Kağıt üzerinde favori Galatasaray gözüküyor\"
\"Galatasaray adına kilit oyuncu Gomis. Stoper olsam ona karşı oynamak istemezdim\"
\"Fenerbahçe iyi transferler yaptı ama takım oyununu oturtamadı\"
\"İki takımın da konsantrasyondan 1 dakika uzaklaşmaması gerekiyor\"
\"11 yabancı oyuncunun duygularıyla, yerli oyuncuların duyguları çok daha farklı olacaktır\"

FENERBAHÇE
Derbi hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY
11:00 Sarı-kırmızılı kulüp ile Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi arasında işbirliği anlaşması gerçekleştirilecek (Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Kampüsü)  
(Dursun Özbek\'in katılımı ile Prof. Dr. Emre Alkin yönetiminde \"Spor ve Kariyer\" üzerine sohbet ve imza töreni)

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, Monaco\'yu deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3\'te 3 yaptı.
Avrupa Beşiktaş\'ın başarısını konuşuyor 

TRABZONSPOR
Bordo-mavili takımın anlaşma sağladığı Rıza Çalımbay\'ın Trabzon\'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor
Rıza Çalımbay\'ın öğleden sonra Bordo-Mavili kulüple sözleşme imzalayıp akşam takımla ilk idmana çıkması bekleniyor

HOFFENHEİM - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU
11:30 Medipol Başakşehir Frankfurt\'a gidecek 
18:00 Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann basın toplantısı 
18:30 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı 
19:00 Medipol Başakşehir son çalışmasını yapacak 
19:45 Hoffenheim maçın hazırlıklarını tamamlayacak 

ATİKER KONYASPOR - SALZBURG MAÇINA DOĞRU  
16:00 Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay basın toplantısı (Stat)
17:00 Atiker Konyaspor maçın hazırlıklarını tamamlayacak (Kayacık Tesisleri)
18:30 Salzburg Teknik Direktörü Marco Rose basın toplantısı düzenleyecek (Stat)
19:00 Salzburg maçın hazırlıklarını tamamlayacak (Stat)

ŞAMPİYONLAR LİGİ
Grup A
21:45 Benfica - Manchester United  
21:45 CSKA Moscow - Basel  
Grup B
21:45 Anderlecht - Paris Saint-Germain  
21:45 Bayern München - Celtic
Grup C
19:00 Qarabağ Ağdam - Atletico Madrid  
21:45 Chelsea - Roma  
Grup D
21:45 Barcelona - Olympiakos
21:45 Juventus - Sporting Lisbon  

BASKETBOL
- FIBA Şampiyonlar Ligi - 
19:30 PAOK Saloniki - Gaziantep Basketbol
19:30 Banvit - Pingvini Ljubljana

- EuroCup - 
20:15 Darüşşafaka - Cedevita Zagreb
21:30 Reggio Emilia - Galatasaray Odeabank

- Euroleague Kadınlar - 
19:30 Galatasaray - ZVVZ USK Praha
21:00 BLMA - Yakın Doğu Üniversitesi

- FIBA Avrupa Kupası -
19:00U BT Cluj Napoca - İstanbul BBSK
20:30 Khimik Yuzhny - Demir İnşaat Büyükçekmece

- Eurocup Kadınlar -
18:00 MBK Ruzomberok - Mersin BŞB
18:00 Bellona AGÜ Spor - Sleza Wroclaw
19:00 Basket 90 Gdynia - İstanbul Üniversitesi
20:00 ACS Sepsi-SIC - Hatay BŞB

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
14:00 Beşiktaş - İlbank
17:00 Çanakkale Bld. - Seramiksan
17:00 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Eczacıbaşı VitrA
17:30 Galatasaray - Nilüfer Bld.
18:00 Bursa B.Şehir Bld. - Fenerbahçe
 

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