-18 çocuk öksüz ve yetim kaldı KOCAELİ (A.A) - 22.10.2011 - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ölen 9 kişiden 7'si Kocaeli'de toprağa verildi. Necip Çelikhası, Birgül, Mehmet Şefik ve Suat Özüoral, Abdulbaki ve Azize Çeliker ile Mehmet Şirin Yıldız'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri birimine ait araçlarla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazeleri, Körfez Asri Mezarlığı morguna getirildi. Kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarının burada ağıt yaktığı, gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdiği görüldü. Cenazeler, burada kılınan namazın ardından defnedildi. Cenazeye, kazada ölenlerin yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mahmut Civelek de katıldı. Körfez ilçesinde ikamet eden ailelerin, Mehmet Şefik Özüoral'ın bir süre önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde böbrek nakli gerçekleşen ağabeyi Zeki Özüoral'ı ziyaret ettiği, kazanın hastaneden döndükleri sırada meydana geldiği öğrenildi. Kazada ölenlerden Birgül ve Mehmet Şefik Özüoral çiftinin 4, Abdulbaki ve Azize Çeliker çiftinin 5, Mehmet Şirin Yıldız'ın 3, Necip Çelikhası'nın 6 çocuğu bulunduğu, kazanın ardından 9 çocuğun öksüz ve yetim, 9 çocuğun ise yetim kaldığı kaydedildi. TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan Mehmet Selim Karaismail yönetimindeki A1101EE plakalı bakır yüklü tır, karşı şeride geçerek Ankara istikametine giden Gürkan Ataman'ın kullandığı 34 BJ 767 plakalı minibüse, Şeref Yılmaz idaresindeki 34 MBU 37 plakalı otomobile ve Önder Akpınar'ın kullandığı 34 GL 2618 plakalı otomobile çarpmış, daha sonra Mehmet Şirin Yıldız yönetimindeki 41 KH 606 plakalı minibüse çarparak devrilmişti. Kazada, Türk uyruklu Bulgaristan vatandaşı olduğu öğrenilen tır sürücüsü Karaismail, olay yerinde hayatını kaybetmiş, minibüs sürücüsü Mehmet Şirin Yıldız ile bu araçta bulunan 14 kişiden 7'si kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirmişti.