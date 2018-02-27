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18 çocuğa cinsel istismara 572 yıl hapis cezası

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’ın Gerger ilçesindeki imam hatip ortaokulunda 18 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan hademe Mehmet Sait Güler, 571 yıl 11 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı

27 Şubat 2018 14:57

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’ın Gerger ilçesindeki imam hatip ortaokulunda 18 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan hademe Mehmet Sait Güler, 571 yıl 11 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Gerger İmam Hatip Ortaokulu\'nda 2 yıl önce bazı öğrenciler, hademenin cinsel istismarına maruz kaldıklarını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. 18 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu saptanan hademe Mehmet Sait Güler gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
\'Cinsel istismar\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\', \'müstehcenlik\', \'tehdit\' ve \'şantaj\' suçlarından hakkında dava açılan Mehmet Sait Güler, Adıyaman 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 8\'inci duruşmaya çıktı. Karar duruşmasında suçlamaları reddedip beraatini isteyen Mehmet Sait Güler, toplam 571 yıl 11 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezada indirim uygulamadı.

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