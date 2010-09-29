-18 AYLIK BEBEK 3. KATTAN DÜŞTÜ MİLAS (A.A) - 29.09.2010 - Muğla'nın Milas ilçesinde 3. kattan düşen ve duran kalbi hastanede 2 kez çalıştırılan 18 aylık bebek, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Akkent Caddesi Kaçkarlar Apartmanı'nda balkon duvarına çıkan 18 aylık Berinay Kaçar, dengesini kaybederek düştü. Sağlık ekiplerince 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin iki kez kalbi durdu. Hastanede yapılan müdahalelerle Berinay Kaçar tekrar hayata döndü. Bebeğin tam donanımlı bir hastanede tedavisinin yapılmasına karar veren hastane doktorları, 112 Hızır Acil Servisten ambulans helikopter talep etti. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi helikopter pistine inen Sağlık Bakanlığına bağlı İzmir'de konuşlu ambulans helikopterle bebek İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bebeğin ambulans helikoptere bindirilişi sırasında annesi Canan Kaçar ve diğer yakınlarının göz yaşlarına engel olamadıkları görüldü.