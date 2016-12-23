“18 askerimiz şehit edildi, 2 askerimiz yakıldı; bu ahval içinde ayran derdine düşmek…”

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine yaptığı bir açılıştaki ‘ayran’ konuşmasına tepki gösterdi. Erdoğdu, sosyal medya hesabından “18 askerimiz şehit edildi... 2 askerimiz yakıldı... Bu ahval ve şerait içinde ayran derdine düşmek cehalet değilse ihanettir…” ifadelerini kullandı.

İzmir'in Tire ilçesinde Sütaş Üretim Tesisleri'nin açılışında konuşan Erdoğan, konuşmasının sonunda ayran isteyerek “Milli içkimiz ayrandır dedim aylarca konuştular müsaade ederseniz şuradan bir kaç yudum ayranımı alayım" dedi.