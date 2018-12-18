18 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR RÖVANŞLARI
13.00 1461 Trabzon (1) - (4) Ümraniyespor
13.45 MKE Ankaragücü (2) - (4) Bodrumspor
15.00 Balıkesirspor Baltok (2) - (0) Çaykur Rizespor
17.00 Göztepe (3) - (0) Nazilli Belediyespor
19.00 Medipol Başakşehir (1) - (1) Adana Demirspor
20.30 Galatasaray (2) - (1) Keçiörengücü
FENERBAHÇE
14.00 Sarı lacivertlilerle 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Ersun Yanal için imza töreni düzenlenecek.
- Kupada oynanacak Giresunspor maçının hazırlıkları başlayacak.
BEŞİKTAŞ
18.00 Dünü izinli geçiren siyah beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Ayrıca Disiplin Kurulu\'na sevkler de belli olacak.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
22.30 Bologna - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI
- Yarı final -
19.30 River Plate - Al Ain
BASKETBOL
- EuroLeague -
20.00 Anadolu Efes - Buducnost Podgorica
20.45 Fenerbahçe - CSKA Moskova
- FIBA Şampiyonlar Ligi -
20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Neptunas
22.30 Le Mans - Banvit
- EuroCup -
22.00 Cedevita Zagreb - TOFAŞ
VOLEYBOL
- Erkekler Şampiyonlar Ligi -
19.00 Dinamo Moskova - Arkas Spor
21.00 United Volleys Frankfurt - Halkbank
- Erkekler CEV Cup -
19.00 Dukla Liberec - Galatasaray