18 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR RÖVANŞLARI

13.00 1461 Trabzon (1) - (4) Ümraniyespor

13.45 MKE Ankaragücü (2) - (4) Bodrumspor

15.00 Balıkesirspor Baltok (2) - (0) Çaykur Rizespor

17.00 Göztepe (3) - (0) Nazilli Belediyespor

19.00 Medipol Başakşehir (1) - (1) Adana Demirspor

20.30 Galatasaray (2) - (1) Keçiörengücü

FENERBAHÇE

14.00 Sarı lacivertlilerle 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Ersun Yanal için imza töreni düzenlenecek.

- Kupada oynanacak Giresunspor maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

18.00 Dünü izinli geçiren siyah beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Ayrıca Disiplin Kurulu\'na sevkler de belli olacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

22.30 Bologna - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI

- Yarı final -

19.30 River Plate - Al Ain

BASKETBOL

- EuroLeague -

20.00 Anadolu Efes - Buducnost Podgorica

20.45 Fenerbahçe - CSKA Moskova

- FIBA Şampiyonlar Ligi -

20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Neptunas

22.30 Le Mans - Banvit

- EuroCup -

22.00 Cedevita Zagreb - TOFAŞ

VOLEYBOL

- Erkekler Şampiyonlar Ligi -

19.00 Dinamo Moskova - Arkas Spor

21.00 United Volleys Frankfurt - Halkbank

- Erkekler CEV Cup -

19.00 Dukla Liberec - Galatasaray