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Spor

18 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 19

18 Ağustos 2018 11:43

SPOR TOTO SÜPER LİG
19.15 Bursaspor - Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Antalyaspor - Atiker Konyaspor (Antalya)
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe (Yeni Malatya)

BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlılar, çalışmalarını Erzurum\'da sürdürecek

GALATASARAY
- Sarı kırmızılılarda Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak

SPOR TOTO 1. LİG
16.30 Hatayspor - Kardemir Karabükspor
19.15 Osmanlıspor - Giresunspor
21.45 Altınordu - Gençlerbirliği

CÜNEYT ÇAKIR\'A GÖREV
20.30 Suudi Arabistan Futbol Federasyonu\'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile Cüneyt Çakır, Al-Hilal ile Al Ittihad takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Süper Kupa müsabakasını yönetecek
İngiltere\'nin Londra şehrinde bulunan Loftus Road Stadyumu\'nda oynanacak karşılaşmada Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonu\'ndan Mohammed Alismail olacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
17.00 Everton - Southampton (Cenk Tosun)
19.30 Chelsea - Arsenal (Mesut Özil)

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