18 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

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BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlılar, çalışmalarını Erzurum\'da sürdürecek
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- Sarı kırmızılılarda Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak
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16.30 Hatayspor - Kardemir Karabükspor
19.15 Osmanlıspor - Giresunspor
21.45 Altınordu - Gençlerbirliği
CÜNEYT ÇAKIR\'A GÖREV
20.30 Suudi Arabistan Futbol Federasyonu\'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile Cüneyt Çakır, Al-Hilal ile Al Ittihad takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Süper Kupa müsabakasını yönetecek
İngiltere\'nin Londra şehrinde bulunan Loftus Road Stadyumu\'nda oynanacak karşılaşmada Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonu\'ndan Mohammed Alismail olacak.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
17.00 Everton - Southampton (Cenk Tosun)
19.30 Chelsea - Arsenal (Mesut Özil)