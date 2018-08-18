18 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

19.15 Bursaspor - Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Antalyaspor - Atiker Konyaspor (Antalya)

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe (Yeni Malatya)

BEŞİKTAŞ

- Siyah beyazlılar, çalışmalarını Erzurum\'da sürdürecek

GALATASARAY

- Sarı kırmızılılarda Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak

SPOR TOTO 1. LİG

16.30 Hatayspor - Kardemir Karabükspor

19.15 Osmanlıspor - Giresunspor

21.45 Altınordu - Gençlerbirliği

CÜNEYT ÇAKIR\'A GÖREV

20.30 Suudi Arabistan Futbol Federasyonu\'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile Cüneyt Çakır, Al-Hilal ile Al Ittihad takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Süper Kupa müsabakasını yönetecek

İngiltere\'nin Londra şehrinde bulunan Loftus Road Stadyumu\'nda oynanacak karşılaşmada Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonu\'ndan Mohammed Alismail olacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

17.00 Everton - Southampton (Cenk Tosun)

19.30 Chelsea - Arsenal (Mesut Özil)