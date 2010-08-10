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17O KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ AKSARAY (A.A)

10 Ağustos 2010 20:27

-17O KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ AKSARAY (A.A) - 10.08.2010 - Aksaray'da polisin, 9 aydır takip ettiği uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul ve Düzce'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 170 kilo eroin ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı ve örgütün yöneticisi olduğu belirlenen E.G'yi takibe aldı. Polis, Hollanda'ya sürekli gidip gelen E.G'nin Aksaray, İstanbul ve Düzce'de örgüt üyeleri ile buluştuğu, yabancı ülkelere uyuşturucu sevkıyatları yapmak için bağlantı sağladığını tespit etti. Yaklaşık 9 ay boyunca E.G. ve örgütün tespit edilen diğer üyelerini takip eden polis, İstanbul ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Gizli bölmeli 4 araçta toplam 170 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda, örgütün yöneticisi olduğu ileri sürülen E.G. ile 1'i yabancı uyruklu toplam 7 kişi gözaltına alındı.

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