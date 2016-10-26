17'lik Alexander Isak'ı tam 90 kulüp izliyor

AIK Stockholm'un 17 yaşındaki golcü oyuncusu Alexander Isak, Türk kulüpleri de dahil bütün dünyanın ilgisini çekmiş durumda.

23 maçta 10 gol atıp 1 de asist yapan genç yıldız Alexander İsak, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin radarına girdi.



Geçtiğimiz günlerdeki AIK-Gothenburg maçına tam 90 kulüp temsilcisi, scoutlar ve menajerler Isak'ı izlemek için Gamla Ullevi Stadı'nda yerlerini aldılar.



İsak'ı izleyen kulüpler arasında Türk ekipleri Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Bayern Münih, Manchester United, Borussia Dortmund, Ajax, Chelsea, Sunderland ve Villarreal olduğu açıklandı.