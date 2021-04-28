178 firmanın 38 milyar liralık borcu yeniden yapılandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği, Ekim 2019-Mart 2021 döneminde büyük ölçekli 178 firma ile 38 milyar lira tutarında yeniden yapılandırma anlaşması yapıldığını açıkladı.

Dünya’nın haberine göre Ekim 2019-mart 2021 dönemi içinde, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları (FYYÇA) Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 355 adet firma (132 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 178 firma (52 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı. Yeniden yapılandıran miktar 38,2 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, FYYS bağıtlanan firmalardan 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 5 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 43 tanesi imalat sanayi, 2 tanesi enerji, 21 tanesi inşaat, 22 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 18 tanesi turizm, 21 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme,2 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 4 tanesi eğitim, 5 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 1 tanesi diğer hizmetler sektöründe, 30 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermekte.

Söz konusu firmaların 63’ü İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 14’ü Ege’de, 15’i Doğu Marmara’da, 33’ü Batı Anadolu’da, 17’si Akdeniz, 11’i Orta Anadolu’da, 3’ü Batı Karadeniz, 1’i Doğu Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 17’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde.