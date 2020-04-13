176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Havayolları uçağına ilişkin soruşturma Covid-19 engeline takıldı

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ABD ile İran arasında gerilimin tırmandığı günlerde İran Devrim Muhafızları'nın daha sonra "hata" olarak açıkladığı Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinde soruşturma yeni tip Koronavirüs (Covid-19) engeline takıldı.176 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kara kutusunun incelenmesi uluslarası uçuşların iptal edilmesiyle engellendi.

İran, Mart ayı için düşen Flight 752 uçağının kara kutularını Ukrayna ve Fransa'ya göndermeyi kabul etmişti. Kara kutularda 8 Ocak'ta Tahran Havaalanı'ndan kalktıktan hemen sonra düşen Ukrayna Havayollarına ait uçağın son anlarını bulunuyordu.

İran, geçen hafta kara kutuların incelenmesi için uzman gönderebilecek ülkelere çağrı yaparak gelip inceleme sürecini başlatmalarını söyledi. Bu ülkelerden biri olan Kanada'da yetkililer, Covid-19 pandemisi nedeniyle seyahatin imkansız olduğu ve bir süre böyle kalacağını söyledi.

Öte yandan incelemeye gidemeyen ülke yetkilileri Tahran'dan verileri kaydedip bekletmelerini istedi.

8 Ocak'ta gerçekleşen kazada 176 kişi hayatını kaybetti. Kaza günler sonra Devrim Muhafızları tarafından kaza olarak açıklandı.