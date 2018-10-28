176 gün sonra sahalara dönen Arda Turan'a önce ilgi sonra protesto

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan 176 gün sonra yeşil sahalara geri dönerken maç öncesi Konyasporlu taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Turan, oyuna girerken ise ıslıklı protestoya maruz kaldı.
Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncularından Arda Turan, 176 gün aradan sonra sahaya çıktı.
Geçen sezon Sivasspor maçında yardımcı hakeme yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmesi nedeniyle verilen 10 maçlık cezasının bitmesiyle geçtiğimiz hafta Kayserispor maçı kadrosunda yer alan Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda oynanan Atiker Konyaspor müsabakasında şans buldu.
Karşılaşmaya yedek başlayan Arda Turan, 83. dakikada Kerim Frei'in yerine oyuna dahil oldu.
Maç öncesinde bazı Konyasporlu taraftarların ilgisiyle karşılaşan Arda Turan, oyuna girdiği sırada ıslıkla protesto edildi.
Yıldız futbolcu geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Berkay'la karıştığı kavgayla gündeme gelmişti. Öte yandan Başakşehir mücadeleyi 1-0 galibiyetle tamamladı.