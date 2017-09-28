175 ülkeye mermer satıyoruz

ANKARA, (DHA) - DÜNYA pazarlarında fiyat ve kalitesiyle İtalyan firmalarla rekabet halinde olan Türk mermercisi İtalya\'da gövde gösterisi yaptı.

Mermer ve doğal taş endüstrisinde dünyanın en büyük fuarlarından biri olarak bilinen İtalya-Verona Marmomacc Mermer ve Teknolojileri Fuarı\'na Türk firmalar adeta çıkarma yaptı. Tüm dünyadan 1670 katılımcının ürünlerini sergilediği fuarda, Türkiye\'den 130 firma katılarak büyük ses getirdi. Bu yıl 52. kez kapılarını ziyaretçilere açan Verona Mermer Ürünler ve Teknolojileri Fuarı\'na bu sene sekizinci kez İstanbul Maden İhracatçılar Birliği tarafından milli katılım yapıldı. 80 bin 500 metrekare alana kurulan dünyadaki en büyük mermer fuarına Türkiye\'den 63 milli katılım, 67 bireysel 17 ürün geliştirme (URGE) projesi katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı.

MERMERDE HEDEF 2 MİLYAR DOLARI AŞMAK

Mermer ve travertende dünyanın en büyük rezervlerine sahip Türkiye yaklaşık 175 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Mermer ve maden sektörü yılın ilk 8 ayında toplamda 3 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Mermer sektörünün hedefi yılı 2 milyar doların üstünde bir ihracat rakamıyla tamamlamak. Türk ihracatçısı yaşanan sıkıntılara rağmen mermer ve doğal taş endüstrisinde dünyanın en büyük fuarı olarak bilinen Verona Mermer Fuarı\'na, dünya pazarlarındaki payını hızla artırmak için geniş bir katılımcı ve ziyaretçi grubu ile katıldı.

ÇEVİK: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ

Geçtiğimiz dönem İstanbul Maden İhracatçıları Birliği\'nin (İMİB) yönetiminde yer alan Mustafa Selçuk Çevik, sektörün başkansız kalmasına rağmen İtalya\'daki Verona Mermer Teknolojileri Fuarı\'nda dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılarla çok verimli iş görüşmeleri yaptıklarını anlattı. Çevik, sektörün yolunda emin adımlarla ilerleyebilmesi için bir an önce herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Kendisinin de bu konuda yoğun çaba sarf ettiğini belirten Mustafa Çevik, \"Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Verona Mermer Fuarı\'nda şirketlerimiz büyük rağbet gördü. Adeta İtalya\'da gövde gösterisi yaptık. Fuara 63 milli katılım, 67 bireysel 17 URGE projesiyle yer aldık\" dedi.