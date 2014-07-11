175 soykırım kurbanı defnedilecek

Srebrenitsa soykırımında katledilen ve kimlik tespitleri tamamlanan 175 cenazenin bulunduğu tabutlar, savaş sırasında BM bünyesindeki Hollandalı askerlerin karargâhı olan eski akümülatör fabrikasından, bugün toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Srebrenitsa'daki soykırımdan kaçmak isteyen Boşnakların kullandığı ve 'ölüm yolu' olarak bilinen orman yolunda, binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen 'Barış Yürüyüşü'ne katılan ve kısa bir süre önce Potoçari'ye ulaşanlar ve kurban yakınları tarafından elden ele mezarlığa taşınan tabutlar, bugün öğleden sonra cenaze namazının kılınacağı alana yerleştirildi.

Tabutların mezarlığa taşınması esnasında, kurban yakınları sevdiklerini gözyaşları içerisinde dualar okuyarak mezarlık alana uğurladı.

Kurbanların en küçüğü öldürüldüğünde 14 yaşında olan Senad Beganoviç, en yaşlısı ise 79 yaşındaki Hurem Begoviç olacak.

Senad Beganoviç'in yanı sıra öldürüldüklerinde 18 yaşından küçük 14 kurban daha toprağa verilecek.

Bu yılki cenaze töreninde ayrıca, Dahmo (1968), Hamdiya (1959) ve Sulyo (1975) Deliç kardeşler ve Selman Suleymanoviç (1937) ile iki oğlu, Yakub (1976) ve Muyo (1978) de toprağa verilecek.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı da törenin ardından 6 bin 241'e yükselecek.

Bosna'daki savaş sırasında, BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e bağlı Sırp birlikleri tarafından işgal edildi.

İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklar'dan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi.

Katledilenlerin cenazeleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü. Soykırımda katledilenlerin bir kısmının cesedine ise bugüne kadar hala ulaşılamadı.