17,5 milyon öğrenci için 3 aylık tatil cuma günü başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 17,5 milyon öğrenci için 13 Haziran Cuma günü son zil çalacak ve 3 ay sürecek yaz tatili başlayacak. 2014-2015 eğitim öğretim yılı ise 15 Eylül pazartesi başlayacak.

İlkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri mezuniyetin yanı sıra yaz tatilinde kayıt heyecanı yaşayacak.

Ortaokulların 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin girdiği ortak sınavların puanları 11 Haziran'da, okul kontenjanları 4 Temmuz'da açıklanacak. 8. sınıf yerleştirmeye esas puanları 7 Temmuz'da duyurulacak, 31 Temmuz-8 Ağustos 2014'de tercihler gerçekleştirilecek. Tercih sonuçları ise 22 Ağustos'ta bildirilecek.

Lise son sınıf öğrencilerinin ve lise mezunlarının katılacağı Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak. LYS-4, 14 Haziran Cumartesi; LYS-1 ve LYS-5, 15 Haziran Pazar; LYS-2, 21 Haziran Cumartesi ve LYS-3, 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması 8-12 Eylül 2014'de yapılacak.

Yeni eğitim-öğretim yılında ilk zil, 15 Eylül Pazartesi çalacak ve ilk dönem dersleri, 23 Ocak 2015 Cuma sona erecek.

15 günlük yarı yıl tatilinin ardından dersler, 9 Şubat 2015 Pazartesi günü başlayacak, 12 Haziran 2015 Cuma öğrenciler yaz tatiline girecek.

MEB'in 2013-2014 eğitim öğretim yılı istatistiklerine göre, 61 bin 936 okulda, 17 milyon 532 bin 988 öğrenci eğitim görüyor. Bu eğitim kurumlarında 873 bin 747 öğretmen, 562 bin 882 derslikte görev yapıyor.