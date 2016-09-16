174 yeni cezaevi yapılacak!

Darbe girişimi sonrası artan tutuklu sayısı nedeniyle sorun yaşayan mahkumlar, Adalet Başkanlığı’na başvuruda bulundu. Yetkililerden gelen yanıttaysa "beş yıl içinde 174 yeni cezaevi yapılacağı" ifade edildi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Tekidağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalan altı mahkum, 15 Temmuz’dan sonra artan tutuklamalarla üç kişilik koğuşlarda altı kişi kalmaya başladı. Mahkumlar, meydana gelen yığılma ve yer darlığı sorununun çözümü için cezaevi idaresine başvurdu.

Mahkumların başvurusuna 25 Ağustos’ta Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’nden yanıt geldi: “Hükümlü ve tutuklu sayısındaki öngörülmeyen artışın karşılanması için beş yıl içinde 174 cezaevi yapılarak, 100 bin 182 kişilik kapasite artışı sağlanacaktır.”

Konuyla ilgili konuşan mahkumların avukatı Gül Atay, “Cezaevinde üç kişilik hücrede altı kişi kalıyorlar. Ranzalarda nöbetleşe yatıyorlar. İçerisi tıka basa dolu zaten. Devlet, bunu çözmek adına bir şeyler yapması gerekirken, daha fazla cezaevi açıp daha fazla insanı içeriye koymayı planlıyor” dedi.