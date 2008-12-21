17.4 milyar dolar otomotivin başında Demokles'in kılıcı olacak

Zor durumdaki GM ve Chrysler'e verilecek 17.4 milyar dolar, şirketler 31 Mart'a kadar yeniden yapılanmazsa iade edilecek.



ABD'nin 44. başkanı seçilen Barack Obama, mevcut ABD hükümetinin zor durumdaki General Motors ve Chrysler'e 17,4 milyar dolarlık kredi vermesini, "otomotiv sektöründe çöküşün önüne geçmek için atılmış gerekli bir adım'' olarak değerlendirdi. Başkan Bush'tan görevi 20 Ocak'ta devralacak Obama, Bush hükümetinin kararında memnun olduğunu belirterek, ''Otomotiv şirketleri bu reform şansını kötü yönetim pratikleriyle boşa harcamamalı ve bu kritik sektörü ve kendilerine bağlı milyonlarca Amerikalının işini kurtarmak için kesinlikle gerekli uzun vadeli yeniden yapılanma çalışmalarına başlamalı'' dedi. Obama, yönetici ve hissedarları da uyararak, "Nihai yeniden yapılanma paketini gördüğümüzde bunun ceremesini sadece işçilerin çekmeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Benim ilk önceliğim 2,5 milyon yeni iş yaratmak ve bu işlerin bazılarının otomotiv sektöründen olmasını istiyorum" dedi.



Kurtarma şartlarını savunan Bush, "Hepimiz, aldığım önlemlerin gerekli olmamasını isterdik. Ancak duruma bakıldığında ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehdidi ortadan kaldırmanın en etkili ve sorumlu yolu buydu'' açıklaması yaptı. Otomotiv şirketleri, karlı işletmelere dönüşebilmelerini öngören yeniden yapılanma planlarını 31 Marta kadar başaramamaları durumunda, aldıkları kredileri iade edecek. Beyaz Saray, hükümetin kredi karşılığında şirketlerde hissedar olabileceği kurtarma planını denetlemek için "otomotiv çarı'' atanmayacağını bildirdi.



'Koşullar adaletsiz'



Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası yardım paketinin koşullarını "adaletsiz'' bulurken, şirketler olumlu karşıladı. GM CEO'su Rick Wagoner, "Sınavdan geçeceğimizden eminim'' dedi.



Detroit'in Kanada kolları da kurtarılacak



ABD'de açıklanan sıkıntı içindeki otomobil şirketlerine 17,4 milyar dolar kredinin bir benzeri de komşusu Kanada'dan geldi. Kanada ve ABD hem Kuzey Amerika'nın hem de dünyanın en büyük üretim tesislerini barındırıyor. Kanada hükümeti 3.3 milyar dolarlık bir paket hazırlayarak Detroit ile bağlantılı işleri olan şirketlere yardım edeceğini bildirdi. Kanada Başbakanı Dalton McGuinty tarafından açıklanan yardım aynı zamanda sigorta yardımları ile genişletilebilecek.

