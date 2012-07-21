T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

174 Alo Gıda hattına 5 ayda 650 şikayet geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, “174 Alo Gıda” hattına Mayıs sonu itibariyle 650 bin telefon geldiğini açıkladı.

21 Temmuz 2012 07:29

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker “174 Alo Gıda” hattına Mayıs sonu itibariyle 650 bin telefon geldiğini, şikayetlerin de en çok işletmelerde “hijyen kurallarına aykırılık”, “ürünlerden yabancı madde çıkması”, “etikette yeterli bilgi bulunmaması”, “haksız rekabete neden olan ifadeler” ve “son tüketim tarihinin geçmesi” başlıklarında toplandığını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, milletvekillerinin gıda denetimi ile ilgili yazılı soru önergelerini yanıtlayan Bakan Eker, şunları kaydetti: “4 Haziran itibariyle kayda tabi gıda işletmesi olarak, 61 bin 951 üretim yeri, 118 bin 287 toplu tüketim yeri ve 158 bin 868 satış yeri mevcuttur. Onaya tabi gıda işletmelerinin sayısı ise 5 bin 639’dur. 2002’de 1500 civarında gıda denetçisi ile 39 bin denetim yapılmışken, 2011’de 4 bin 635 gıda denetçisi ile 400 bin denetim yapıldı. 2012’de ise ilk 4 ay itibariyle onay ve kayıt kapsamındaki işletmelerde toplam 115 bin denetim yapıldı.”
 
Eker, “Bakanlığımızca, BİMER ve 174 Alo Gıda hattı kapsamında da şikâyet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak piyasa denetimleri yürütülmektedir. Çiftçiler tarafından kullanılan ilaçlar kayıt altına alınmış, reçeteye bağlanmış ve pertisit yasaklanmıştır. 2002’de 54 bin ton olan zirai ilaç kullanımı, 2011’de 40 bin tona düşürülmüştür” diye yanıtladı.

ETİKETLER

TarımHayvancılıkBakan Mehdi Eker174 Alo Gıda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24