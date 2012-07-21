174 Alo Gıda hattına 5 ayda 650 şikayet geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker “174 Alo Gıda” hattına Mayıs sonu itibariyle 650 bin telefon geldiğini, şikayetlerin de en çok işletmelerde “hijyen kurallarına aykırılık”, “ürünlerden yabancı madde çıkması”, “etikette yeterli bilgi bulunmaması”, “haksız rekabete neden olan ifadeler” ve “son tüketim tarihinin geçmesi” başlıklarında toplandığını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, milletvekillerinin gıda denetimi ile ilgili yazılı soru önergelerini yanıtlayan Bakan Eker, şunları kaydetti: “4 Haziran itibariyle kayda tabi gıda işletmesi olarak, 61 bin 951 üretim yeri, 118 bin 287 toplu tüketim yeri ve 158 bin 868 satış yeri mevcuttur. Onaya tabi gıda işletmelerinin sayısı ise 5 bin 639’dur. 2002’de 1500 civarında gıda denetçisi ile 39 bin denetim yapılmışken, 2011’de 4 bin 635 gıda denetçisi ile 400 bin denetim yapıldı. 2012’de ise ilk 4 ay itibariyle onay ve kayıt kapsamındaki işletmelerde toplam 115 bin denetim yapıldı.”

Eker, “Bakanlığımızca, BİMER ve 174 Alo Gıda hattı kapsamında da şikâyet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak piyasa denetimleri yürütülmektedir. Çiftçiler tarafından kullanılan ilaçlar kayıt altına alınmış, reçeteye bağlanmış ve pertisit yasaklanmıştır. 2002’de 54 bin ton olan zirai ilaç kullanımı, 2011’de 40 bin tona düşürülmüştür” diye yanıtladı.