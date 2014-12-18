'17/25 Aralık Yolsuzluk Haftası'nı hangi ünlü, nasıl kutladı?

Geçtiğimiz yıl 17 Aralık günü Türkiye, tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla tanıştı. Aralarında bazı bakanlar ve çocukları, bürokratlar ile işadamlarının bulunduğu 71 kişi gözaltına alındı. Bakan çocuklarının evlerinde yapılan aramalarda ayakkabı kutularında ve kasalarda saklanan paraların bulunması günlerce konuşuldu. Açılan yolsuzluk soruşturması geçtiğimiz günlerde takipsizlik kararıyla sonuçlansa da milyonların hafızasından silinmedi. Dün ülkenin pek çok şehrinde ‘17/25 Aralık Yolsuzluk Haftası’ adıyla eylemler yapılırken, yolsuzluğun yıldönümü sosyal medyada da günün en çok konuşulan konusu oldu.

Zaman'da yer alan habere göre sanat, siyaset ve medya dünyasının ünlü isimleri de yolsuzluk tweet’lerine kayıtsız kalmadı. Ünlü isimler sabahın ilk saatlerinde Trend Topic olan, ‘#17Aralık’ ve ‘#HırsızVar’ hashtag’i ile ilginç tweet’ler attı. Usta tiyatrocu Genco Erkal, “17-25 Aralık Kutlu Rüşvet ve Yolsuzluk Haftanız hayırlara vesile olsun.” yazarken, Melike Demirağ, “Haklarında onca yolsuzluk suçlaması olan iktidar siyasetçileri de makul şüpheli değil mi ortakları gibi? Şüpheli, şüpheliyi nasıl sorgular? Bugün 17 Aralık.. Avrupa Birliği ile müzakere tarihi.. Hepimize kutlu olsun.” tweet’i attı. Can Dündar, “40 Haramiler”in haftası başladı bugün. #17Aralık Unutmadık, unutturmayacağız.” tweet’ini paylaşırken, Ahmet Ümit hesabından, “Bugün 17 Aralık, bugün Yolsuzluk ve Hırsızlık Haftası’nın başlangıç günü. Çalınan sadece paran değil ülkenin ahlakı. İzin verme. #HırsızVar” ifadelerini kullandı.

İşte sanat, siyaset ve medya dünyasının paylaştığı o tweet’ler:

Haluk Levent: Acilen yandaş olmam şart .. Yardım edin. 17 Aralık’ı unutma diyenler! Son 30 yılda Bayındırlık Bakanlığı,Turban,TMO,Yem sanayi,Sümer Holding i de unutma Yolsuzluk sadece bugün değil.

Fatih Portakal: Vicdansızlığın kurbanları #AliTatar’ı #KuddusiOkkır’ı #TürkanSaylan’ı #unutmadık tıpkı 17/25 Aralık’ı unutmadığım gibi.

Şevket Çoruh: “Hırsızım altın kafeste aman “diye bi türkü varmıydı yeni beste yapıyorum da arak olmasın.

Nejat işler: Tapeler Ortaya Çıkmasa , vicdansızlık ortaya çıkacakmış. Söz Milletin .. 16’ dan sonra 18 gelmesin diye gece hiç uyumadım .. Biraz uyuyayım.

Sabahat Akkiraz: #HırsızVar Allah kimseyi hırsızı, arsızı ve zalimi savunmak zorunda bırakmasın.

İrfan Değirmenci: Öyle yoruldum ki mikrofonu üzerimden çıkarmayı unutmuşum, sesçi arkadaş arkamdan koştu, iyi #hırsızvar diye bağırmadı bari! Yarın görüşürüz.

Atilla Taş: Kutlu olsun bugün 17 Aralık! Neşe doluyor tüm hırsız kalabalık! Ayakkabı kutuları parayla dolsun! Polis gelirse, Reza’nın önüne yatarık!

Şafak Pavey: 17 Aralık 2013; “Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa?” “Sıfırlamadık henüz babacığım. 30 milyon Avro gibi bir miktar daha var.”

Onur Akay: #17Aralık bazıları için utanç verici olsa da, gurur duymalıyız ki ‘unutmadık unutturmayacağız’ diyenlerimiz hâlâ var!

Nazlı Ilıcak: Haksızlığa uğrayan meslektaşlarla dayanışma içindeyiz. Ama 17/25 Aralık Yolsuzluk Haftasını unutmadan/unutturmadan. Ergeç hesap verecekler.

Mustafa Altıoklar: #HIRSIZVAAARRR DİYE BAĞIRACAĞIM HER SAATİN BAŞINDA, PENCEREYİ AÇIP...

Nilüfer Açıkalın: hırsızlar haftasına özel sıfırlama kekleri kurabiyeleri falan göremiyorum tabi ilk yılı olduğu için kutlamalar oluşum aşamasında herhâlnehâ.