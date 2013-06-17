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171 direnişçi adliyeye sevk edildi

Dün gözaltına alınan toplam direnişçi sayısının 193 olduğu, 171 kişinin de bugün adliyeye sevk edildi. 22 kişi ise olayları organize etmekle suçlanıyor

17 Haziran 2013 14:40

İstanbul'da Taksim ve çevresindeki semtlerde dün  yaşanan çatışmalarda gözaltına alınan direnişçi sayısının 171 olduğu belirtildi. Gözaltına alınan direnişçiler dün gece geç saatte Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirildi. Direnişçiler, 'gösteri kanununa muhalefet, kamu malına zarar vermek, polise mukavemet' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

 

22 kişi için 'organizatör' suçlaması: 4 günlük gözaltı

 

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de dün bir dizi eve baskın yaparak aralarında çArşı grubu üyeleri ve iki doktor da bulunan 22 kişiyi, olayları ilk günden beri organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldı. 'Şiddet eylemlerini organize etmek, kanunsuz eyleme çağrıda bulunmak' suçlamalarıyla tutulan 22 kişinin, dört gün boyunca sorgulanacakları belirtildi.

 

Baro'nun sayıları daha yüksek

 

Emniyetten gelen bilgiye göre toplam gözaltı 193 olsa da İstanbul Barosu avukatlarından Filiz Kerestecioğlu, dün, 221 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Sosyal medyada 'gözaltına alınanların bir kısmından haber alınamadığı', 'gözaltına alınanların nereye götürüldüğünün bilinmediği' yönünde de pek çok haber yayıldı.

 

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