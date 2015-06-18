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1700 yıllık tarihi esere buzlu camdan kapı taktılar!

Cam kapının üzerinde yazılı olan tarih yapının kiliseden camiye dönüştürülme tarihini ifade ediyor

18 Haziran 2015 13:34

İznik'te erken Bizans döneminde inşa edilmiş bir kilise yapısı olan ve 2011 yılında müzeyken cami olarak kullanılmaya başlayan Ayasofya’nın eski tuğla duvarlarına restorasyon kapsamında monte edilen cam kapı tepki çekti.

Tarihi MÖ 4`üncü yüzyıla kadar uzanan, Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapan İznik geçtiğimiz günlerde , Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesine girmişti.

Twitter'da @carnafuna adlı hesaptan yapılan paylaşıma göre göre, ilk restorasyon çalışmalarının 2007 yılında başladığı İznik’teki tarihi İznik Ayasofya Camii’ne cam kapı takıldı. Kubbeleri betonla kaplanan müzenin minaresi de betonla sıvanmış halde…

Cam kapının üzerinde yazılı olan tarih yapının kiliseden camiye dönüştürülme tarihini ifade ediyor.

 

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