170 sesi taklit edebilen Mehmet Dindar: Yeni bir rekoru Türkiye'ye getireceğim

Sosyal medyada 'Taklitman TV' olarak bilinen Mehmet Dindar, sesiyle 170 ünlü ismi taklit ediyor. Bu sayıyı artıracağını söyleyen Dindar, “200 farklı sesle yeni bir dünya rekorunu Türkiye'ye getireceğim" dedi.

6 yıl önce katılmış olduğu bir yarışma programıyla tanınan Mehmet Dindar, 10 yaşlarından itibaren ünlüleri taklit etmeye başladı. Kendini geliştiren ve profesyonel olarak ünlü kişileri taklit etmeye başlayan Dindar, Amerikalı bir taklitçinin yapmış olduğu 100 taklidi, 120’ye çıkararak rekor kırdı. Daha sonra kendi rekorunu da geride bırakan Dindar, bu sayıyı 170'e yükseltti.

Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz gibi 170 ünlü ismin taklidini yaparak takipçilerine eğlenceli anlar yaşatan Dindar, bu sayıyı 200'e çıkarmayı hedefliyor.

Youtube üzerinde açtığı kanalın 1 milyon yakın aboneye ulaştığını belirten Dindar, "İlk taklidi 13 yaşında yaptım. Binlerce kişinin karşısına çıktım. O zamanlar Avrupa Yakası çok meşhurdu. 'Gaffur' taklidi yapmıştım. Daha sonra Recep İvedik, Fatih Terim, Aziz Yıldırım, gibi ünlülerin taklidiyle devam ettim" dedi.

Taklitlerin sayısını 200'e çıkararak yeni bir rekor hedefinin olduğunu belirten Dindar, "Şimdiki dünya rekorunu ise 200 olarak deneyeceğim ve tüm dünyayı sallayacağız diye düşünüyorum. 200 farklı sesle yeni bir dünya rekorunu Türkiye'ye getireceğim. Önümüzdeki yıllarda kendi oluşturduğum karakterle film yapmayı hedefliyorum. Onun için uğraşıyorum. Takipçilerimiz de bizim için yol gösterici oluyor" ifadelerini kullandı.