170 bin liralık arabayı hack'lemenin yolu bulundu

Mitsubishi'nin Outlander hibrid model arabalarında alarmı devre dışı bırakan bir güvenlik açığı ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar, arabadaki kablosuz internet bağlantısını kullanarak alarmı kapatmanın ve böylece arabayı çalmak için zaman kazanmanın mümkün olduğunu kanıtladı.

Aynı güvenlik açığını kullanarak arabanın ayarlarıyla oynamak ve aküsünü boşaltmak da mümkün.

Mitsubishi Outlander, Türkiye'de 170 bin TL civarında fiyatlara satılıyor.

Elektrikle de çalışan bu hibrid arabalardan dünya çapında 100 bin adet satıldığı sanılıyor.

Güvenlik açığını soruşturduğunu belirten Mitsubishi, kullanıcılardan soruşturma tamamlanana dek aracın kablosuz internetini kapatmalarını istedi.

Tesadüfi buluş

Güvenlik uzmanı Ken Munro, araştırmaya çocuklarını okuldan almak için beklerken, akıllı telefonunun wi-fi listesinde beklenmedik bir bağlantı görünce başlamış.

Bağlantının, bir arkadaşına ait olan ve yakınlarda park eden bir Mitsubishi Outlander'a ait olduğunu fark etmiş.

Arkadaşı ona aracın akıllı telefon uygulamasını ve nasıl kullanıldığını göstermiş.

"Uygulamayla oynamaya başladım ama kısa sürede açıkları olduğunu görüp durmayı tercih ettim." diyor Ken Munro.

Munro daha sonra bir Outlander satın alıp, uygulamanın araçla nasıl iletişim kurduğunu incelemiş.

Diğer otomotiv şirketleri araçlarını uzaktan kumanda yoluyla kilitlemek ya da başka komutlar vermek isteyenler için internet bazlı uygulamalar üretirken, Mitsubishi'nin uygulaması yalnızca araçtaki kablosuz interneti kullanıyor.

Ancak Munro'ya göre bu kablosuz ağda açıklar bırakılmış.

Örneğin ağa verilen isim yeterince anonim olmadığı için, wi-fi ağlarını listeleyen internet sitelerinde, görüldükleri mekanla birlikte listelenebiliyor.

"Yani" diyor Munro blogunda, "Bu araba ile ilgilenen bir hırsız, sahibinin adresini kolayca bulabilir."

Munro ve ekibi daha sonra uygulama ile araç arasındaki trafiği takibe almış ve Outlander'a verilen birçok komutu kaydedip yeniden yollamayı başarmış.

Ekip bu yolla aracın ışıklarını yakıp söndürmüş, şarj ayarlarını değiştirmiş ve aküyü boşaltmış.

Munro aracın alarmını da devre dışı bıraktıklarında "şok olduğunu" söylüyor.