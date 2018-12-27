170 aydın ve sanatçıya Afrin mektubu soruşturması: Savcı, ifade talimatını geri çekti

TSK’nın ocak ayında Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na karşı çıkarak "Daha büyük sorunlar ve yıkım" getireceğini ifade ettikleri mektup nedeniyle 170 siyasetçi, aydın ve sanatçıya açılan soruşturmanın ifade talimatı geri çekildi. Soruşturmayı yürüten savcı Muhammed Akif Ongun, imzacıların ifadelerinin alınması için Emniyet’e yazdığı talimatın infaz edilmeksizin iadesini istedi.

Aralarında Fikret Ünlü, Bahattin Yücel, Ertuğrul Günay, Ertuğrul Yalçınbayır ve Ziya Halis, Eşref Erdem’in yanı sıra Zülfü Livaneli, Gülriz Sururi, Genco Erkal, Halil Ergün, Hasan Cemal, Ayşe Hür, Rakel Dink, Lale Mansur, Suavi, Tarhan Erdem, Ufuk Uras’ın da bulunduğu 170 kişi TSK’nın Afrin’e yönelik düzenlediği operasyona dair mektubu 24 Ocak tarihinde milletvekillerine gönderdi.

Bazı ifadeler alındı

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Muhammed Akif Ongun, mektupta imzası bulunan kişiler hakkında, operasyonun üzerinden 11 ay geçtikten sonra soruşturma başlatarak, ifadelerinin alınması için Emniyet’e talimat verdi. Mektupta imzası bulunanların ikamet ettikleri yerlerin savcılıklarınca ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadelerinin alınması istendi. Bazı şüphelilerin ifadelerinin alımına da başlandı. Sorgu sırasında şüphelilere bir haber sitesinde yayınlanan haber metni esas alınarak sorular sorulması dikkat çekti. Haber metninde yer verilen, ancak soruşturma konusu yapılan mektupta olmayan “Savaş dursun, PKK ile anlaşın” gibi ifadeler sorgu tutanağına girdi.

Olumlu bir gelişme

Bu arada soruşturmada önemli bir gelişme oldu. Savcı Ongun imzasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen 24 Aralık tarihli yazıda “İlgi sayılı yazımız ile Başsavcılığınıza göndermiş olduğumuz talimatın infaz edilmeksizin bila infaz Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur” denildi.

Mektupta imzası bulunan bazı aydın, sanatçı ve siyasetçilerin avukatlarından Anıl Arman Akkuş, “170 aydın, sanatçı ve siyasetçinin imzası bulunan metinden herhangi bir suç unsuru yoktu. Buna rağmen, savcılık talimatı ile bazı şüphelilerin ifadeleri alındı. Ancak hatasını fark ederek, ifade alma talimatlarını durdurmuştur. Müvekillerimiz açısından olumlu bir gelişmedir” dedi.