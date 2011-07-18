170 Ankara generali kışla yolcusu

T24 - TSK'nın daha etkin hale getirilmesi için 2011 Yüksek Askeri Şurası'nda önemli adımlar atılacak. Özellikle terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha etkin ve atak bir yapıya büründürülebilmesi için bu yılki Yüksek Askeri Şura'da önemli kararlar alınması bekleniyor. TSK'nın personel yapısı detaylı olarak incelenirken, Ankara'da görev yapan 170 general en önemli kalemi oluşturuyor.





Sayı bütün ordulardan yüksek



Dünya ordularıyla kıyaslanınca bünyesinde oldukça yüksek sayıda General barındıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu sayının düşürülmesi ve Ankara'da etkin olmayan görevlerde bulunan 170 generalin kışla görevlerine dağıtılması için formüller üzerinde çalışılıyor. Çalışmada modern dünya ordularının kuvvet yapısı masaya yatırılırken başka hiçbir orduda merkezde bu kadar yüksek sayıda generalin görev yapmadığı belirlendi. TSK'da normalde general sayısının 301 olması gerekirken bu sayının aşılmış olmasına da çözüm üretilecek.





Etkinliği azaltan unsur çok



Uzatmalarla ilave sayının en fazla 47 artması gerekirken, bu sayının da aşılması sıkıntı oluşturuyor. Şu an TSK'da 363 general görev yapıyor. Bir diğer sıkıntı da TSK'da savaşçı subay kadrosunun geniş tutulması yerine yükselme esaslı yapıda oluşuyor. Bu nedenle TSK'da Albay sayısı 8 bin 175'i bulmuş durumda. Albay sayısının yüksekliği hem Generallik için baskı oluşturması hem de etkinliği azaltan bir unsura dönüşmesi nedeniyle Hükümetin gündemindeki bir diğer konu.





Tabip kadrosu tartışma çıkarır



YAŞ'da Kara ve Deniz Kuvvetleri'ni karşı karşıya getirecek bir unsur da tabip sınıfından seçilecek paşa konusu. Teamüllere göre bu yıl sıra Karacılarda ve Kara sınıfından bir tabip albayın general olması gerekiyor. AncakDeniz KuvvetleriKomutanı Oramiral Uğur Yiğit'in Denizci bir albayın tabip amiral yapılması için yoğun talebi bulunuyor.





