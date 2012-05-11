'17 yıllık hakemim kadınların küfürüne alışamadım'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Alanya İşletme Fakültesi'nde bir söyleşiye katılan Süper Lig hakemlerinden Kuddusi Müftüoğlu, maçları izlemeye gelen kadın taraftarların da küfür ettiğini belirtti.

Hürriyet'in haberine göre, Süper Lig hakemlerinden Kuddusi Müftüoğlu, Alanya İşletme Fakültesi'ndeki söyleşide, son zamanlarda sıkça gündeme gelen hakem kararları ve hakemlik mesleği, maçların sonunda aldıkları eleştirilerle ilgili konuştu. Özgeçmişini ve hakemlik mesleğine ilişkin bilgi verdikten sonra öğretim görevlileri ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan Müftüoğlu, zor bir iş olmasına rağmen hakemliği gençlere tavsiye ettiğini belirtti.

17 yıldır haftasonum yok

Bu yılın Süper Toto Süper Lig'de 13'üncü sezonu olduğunu belirten Müftüoğlu, şöyle dedi:

"5 yıl FIFA hakemliği yaptım. Futbol hakemliği başlangıçta kolay, ama ilerleyen zamanlarda meşakkatli bir yolculuk. Bu aslında bir hayat yolculuğu. İlerleyen zamanlarda profesyonel müsabakalarda görev aldıktan sonra bu işin ne kadar önemli ve ne kadar çok çalışma gerektirdiğini anladım. 17 yıldır sadece Haziran ve Temmuz aylarında hafta sonum var. Hakemlik bir sevda. Çocuklarımdan birisinin doğumunda dahi bulunamadım. Dışarıdan bakıldığında çok farklı anlaşılıyor olabilir. Ama iyi ki ben hakemliğe başlamışım. Şu anda Türkiye'de erkekler tarafından tanınan bir kişiyim. Sizin televizyonda seyrettiğiniz maçları ben içeride izliyorum Türkiye'nin bütün illerini görme, gezme şansım oldu. Üstelik bir de para veriyorlar. Ancak bu seviyeye gelmek de kolay değil. Bu süreçte dürüst, çalışkan ve cesaretli olan ön plana çıkıyor."

Müsabaka içinde 400-500 karar veriyoruz

Türkiye'de hakemliğin çok popüler olduğunu aktaran Müftüoğlu, "Aslında hakemlik futbolda asli unsur değil. Asli olan futbolcular ve teknik adamlar. Ancak her maçtan sonra hakemler gündeme gelip ön plana çıkıyor" dedi. Yurt dışında kimsenin hakemleri tanımadığını belirten Müftüoğlu, "Müsabaka içinde 300-400 belki 500 karar veriyoruz, fakat 2-3 çok önemli yanlış kararla sanki müsabaka sonuçlarını hakem tayin ediyor. Bütün hataları hakemlere fatura etmek sadece bizim gibi ülkelere mahsus" diye konuştu.

Gençlere hakemliği tavsiye ettiğini belirten Müftüoğlu, "Hakemlik aynı zamanda insanları tanıma, kendini geliştirmek için önemli bir araç. Hakemlik karar vermede de çok etkili. Bir müsabakada olaylar anlık gelişiyor. O anda karar vermeniz gerekiyor" diye konuştu.

Kadınlar da küfür ediyor

Taraftarın, futbolcuların ve kulüp başkanlarının hakem aleyhinde sözler söylediği ve bu durumda hangi duygulara kapıldığına yönelik soru üzerine Müftüoğlu, şöyle konuştu:

"İsyan ediyorum. Hakemin basınla konuşma, cevap verme hakkı bazen oluyor. Maçtan sonra her türlü hakareti ve yorumu yapıp yönlendiriyorlar. Bu doğru ve adil değil. Siz hakem aleyhinde konuşanları dinlediğinizde kafanızda hakemlerle ilgili önyargılı düşünceler oluşuyor. Çok fazla küfür ediliyor. Küfürden dolayı sahalar kapanıyor. Maçları izlemeye kadınlar geliyor. Kadınlar da küfür ediyor. Onların da küfürleri değişik oluyor. Kadınların küfürlerine alışmamışım, ama onların küfürleri enteresan. Bu küfür işini çözmedik maalesef. Hakemlik küfür edilecek bir meslek gibi görülüyor, bu da bizi üzüyor."

Eski hakemler gündeme gelmek için eleştiriyor

Hakem kökenli kişilerin ilerleyen zamanlarda neden eski meslek gruplarını eleştirdiğine yönelik soru üzerine Müftüoğlu, "Bunun nedeni hakemliğin çok popüler olması. Bir kişi hakemliği bitince unutuluyor. Bu kişi hatırlanmak için hakemi eleştiriyor ki, hatırlansın. Ben hakemliği bıraktıktan sonra yorumcu olmayacağım. Bütün birikimimi hakem arkadaşlarıma aktaracağım. Bu arkadaşların yaptıklarını doğru bulmuyorum" diye konuştu.