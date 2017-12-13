17 yıldır kayıp olan Sinem'in babası : Kızımın kaybolduğunu gören var

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN\'da 2000 yılında evinin önünde oyun oynarken kaybolan ve bir daha hiçbir haber alınamayan Sinem Özdemir\'in babası Mahmut Özdemir, \"Bence kızımın kayboluşunu görenler var. Kimsenin günahını alamam. İsim olmadığı için kimseyi yakamam\" dedi.

İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi\'nde oturan ve 2000 yılında 5 yaşındayken evlerinin önünde oyun oynayan Sinem Özdemir kayıplara karıştı. Aile, mahallede ve çevrede yaptığı aramada kızlarını bulamayınca polise ihbarda bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ancak 17 yıldır Sinem ile ilgili herhangi bir iz bulunamadı. 17 yıldır kızından gelecek iyi bir haber umuduyla bekleyen ve bir hastanenin kantininde işçi olarak çalışan baba Mahmut Özdemir, \"2000 yılında evin önünde oynarken kızımız geri dönmedi. O tarihten itibaren ne ölüsünden nede dirisinden herhangi bir haber yok. Kızımın bulunması için emniyetin,savcılık ve valiliğin çalışmaları var. Ancak elde bir bulgu olmadığı için şu ana kadar bir sonuç alınamadı\" dedi.

Kızının kaybolmasını mutlaka gören bir kişinin olduğunun altını çizen Özdemir, \"Zeytinlik Mahallesi\'nde kızımın kaybolmasıyla ilgili bir haber olduğuna eminim. Bilen kişiyi kim konuşturacak tabiki polis. Ancak emniyetin elinde de ipucu olacak. Şüphelendiğim kimse yok. Ben yanmışım kimseyi yakamam, suçsuz yere. Bilsem zaten emniyete haber vermem kendi işimi kendim hallederim. İsim olmadığı için kimseyi yakamam. Görgü tanığı olsa isim verse o zaman babam dahi olsa hiç önemli değil\" diyerek şunları söyledi:

\"Kızımla ilgili sonuç alınamaması çok garip birşey. Bizim mahallemizde yaz günleri kadınlar sabah 9\'da dışarı çıkar gece yarısına 12\'ye kadar kaldırımda otururlar. Buradaki olay çok farklı, kimsenin görmemesi çok farklı. Bence bir gören var. bu olayı çözülmesi emniyete ve savcılığa düşüyor.\"



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