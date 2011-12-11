-17 yıldır aranan terörist yakalandı AĞRI (A.A) - 11.12.2011 - Ağrı'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 17 yıldır aranan Aladağlar sorumlusu ''Serkeş'' kod adlı Z.Z'nin de bulunduğu 7 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hamur ilçesine bağlı Yuvacık Köyü Aladağlar civarında bölücü terör örgütünün silahlı mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında, 17 yıldır aranan, ''Serkeş'' kod adlı Aladağlar grup sorumlusu Z.Z. ile silah ve teçhizatıyla birlikte örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Silahlı örgütü mensubu Z.Z.'nin, gösterdiği iki sığınağın tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sığınaktaki suç unsurlarına el konulmuş ve sığınaklar imha edilmiştir. Devam eden sorgulamalar neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda diğer bir bölücü terör örgütü mensubu olan 'Fırat' kod adlı İ.T. de, Ağrı kent merkezinde saklandığı yerde yakalanmıştır. Bölücü terör örgütü mensubu 2 kişi ve bunlarla birlikte hareket eden, yardım ve yataklık yapan 5 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir.'' Bu arada, operasyon sonucu yakalanan Aladağlar sorumlusu Z.Z'nin, 7 Ekim 2011 tarihinde gece saatlerinde Tutak İlçe Emniyet Amirliği'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı taciz eyleminde de yer aldığının belirlendiği ifade edildi. Operasyon kapsamında, patlayıcı madde dolu piknik tüpü, 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet şarjör, 207 adet bu silaha ait mermi, 1 adet el bombası, 3 adet elektrikli kapsül, 1 adet telsiz, 1 adet telsize bağlı uzaktan kumandalı bomba anahtar sistemi, 1 adet dürbün, 1 adet pusula, çok sayıda örgütsel doküman, çok sayıda yaşam malzemesi ile örgüt mensuplarına ait kırsal alan kıyafetlerinin ele geçirildiği belirtildi.