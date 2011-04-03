17 yıl sonra yeniden Özgür Gündem

T24 - Yayında kaldığı iki yıl içinde 76 çalışanı öldürülen ve Kürt basını için sembol hale gelen gazete yarın yeniden yayın çıkıyor.

İki yıllık yayın hayatı süresince 30 muhabiri öldürülen, hakkında sayısız dava açılan ve kapatma kararı verilen, birçok sayısı toplatılan Özgür Gündem gazetesi 17 yıl aradan sonra yeniden okuyucuları ile buluşmaya hazırlanıyor. Güneydoğu’daki çatışmaların en şiddetli geçtiği 1990’lı yıllarda yaptığı haberlerle dikkat çeken gazete yayınını iki yıl sürdürebilmiş, sadece çalışanları değil dağıtımcıları hatta kimi zaman satan bayiler bile baskı görmüştü. Bugünlerde vizyonda olan ‘Press’ filmine de konu olan Özgür Gündem, Kürt basını için sembol bir isim haline gelmişti.

30 Mayıs 1992’de İstanbul’da başlayan ve yayın yaptığı süre boyunca büroları defalarca basılan, 30’u muhabir olmak üzere 76 çalışanı öldürülen Özgür Gündem gazetesi 14 Nisan 1994’te kapatıldı.

Özgür Gündem, JİTEM’in bölgedeki faaliyetlerini ve Hizbullah katliamlarını gündeme getiren ilk yayın organı olmuştu.



Sonunda bombaladılar

Ama bu cesur haberler, dönemin şiddet ortamında çok sert ‘cezalandırıldı’. Yayına başladıktan sadece yedi gün sonra Diyarbakır muhabiri Hafız Akdemir öldürüldü. Ferhat Tepe, Nazım Babaoğlu başta olmak üzere 30 muhabiri öldürüldü. ‘Olağanüstü Hal Bölgesi’ne girişi yasaklanan gazetenin dağıtımını üstlenenler de hedefteydi. JİTEM ve Hizbullah militanlarınca işlenen bu cinayetler sonucu iki yılda 76 gazete çalışanı hayatını kaybetti. 17 Nisan 1994’te tamamen kapatıldıktan sonra, Özgür Gündem’in ardılı olarak 28 Nisan 1994’te Özgür Ülke gazetesi yayına başladı. Bu gazetenin de üç bürosu 3 Aralık 1994’te bombalandı. Bombalı saldırılarda gazete çalışanı Ersin Yıldız yaşamını yitirirken, 21 çalışanı da yaralandı.



Kürkçü ve Aslı Erdoğan da yazacak

Pazartesi günü (yarın) çıkması planlanan Özgür Gündem’in Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol 21 yıldan bu yana ‘Özgür basın geleneği’ olarak ifade ettiği sürecin içinde olduğunu hatırlatarak, “Aradan geçen süreçte çok sayıda farklı isimle gazete çıkardık ama anlayışımız değişmedi” diyor. Özgür Gündem’in sadece Kürtlere yönelik bir gazete olmayacağını söyleyen Aykol, bazı sürpriz isimlerin gazetede yer alacağını belirtiyor: “Genişlemeye çalıştık. Ertuğrul Kürkçü, Aslı Erdoğan gibi yazarlarımız olacak. Leyla Zana’nın Hatip Dicle’nin yazma durumu var. Yayın danışma kurulumuzda yeni isimler olacak. 12 Haziran’daki seçim öncesi çok yoğun bir gündem var. Biz de bu gündeme eşlik edeceğiz. Kendi geleneğine layık bir gazete çıkaracağız.”



Sayılarla yayın macerası

30’u muhabir olmak üzere toplam 76 çalışanı öldürüldü.

3’ü 30 gün olmak üzere toplam 20 kez yayını durduruldu.

Yazarları ve muhabirleri toplam 147 yıl hapis cezası ve 21 milyar lira para cezasına çarptırıldı.



