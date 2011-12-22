T24 - 17 yıl sonra Kardak suları yine ısındı Türkiye ile Yunanistan'ı 1995 yılında savaşın eşeğine getiren Kardak kayalıkları bir kez daha ısındı. Yunan teknelerin Türk karasularını ihlal etmesi üzerine TSK bölgeye helikopter ve bot gönderdi.



Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde Bodrum’un Gümüşlük Beldesi açıklarındaki Kardak kayalıklarıyla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre; Yunanistan'a ait tekneler, dün saat 13.35- 17.35 arasında Kardak kayalıkları bölgesinde kara sularımızı 6 kez ihlal etti.



Balıkçılara müdahale eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait iki bot ve bir helikopter, bölgedeki Yunan balıkçı ve sahil güvenlik botunu karasularımızdan uzaklaştırdı.

Savaş son anda önlenmişti



Ege Denizi'nde bulunan Kardak kayalıkları 1995 yılında Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getirmişti.



Türk bandıralı bir geminin karaya oturmasının ardından bölgenin kendisine ait olduğunu savunan Yunan askerleri, kayalıklara çıkarak bayrak dikmişti.



Bunun üzerine Türk SAT ve SAS komandoları, bölgeye giderek Kardak'ın yakınlarındaki başka bir adaya bayrak dikmişti.



ABD ve NATO'nun devreye girmesiyle kriz savaşa dönüşmeden son anda çözülmüştü.



