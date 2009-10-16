17 yıl sonra ikinci Türkeş teması

Türkiye-Ermenistan maçı devre arasında sürpriz bir görüşme yapıldı. Maça ara verilince VIP salonuna geçen Cumhurbaşkanı Gül ile Sarkisyan’a, Tuğrul Türkeş de katıldı.



Gül’ün daveti üzerine gerçekleşen kısa buluşmada, Alparslan Türkeş ile Petrosyan’ın 1993’teki gizli görüşmelerinin mimarı Samson Özararat da hazır bulundu. Gül, Sarkisyan’a Tuğrul Türkeş’i şöyle takdim etti: “Daha önce konuştuğumuz merhum Alparslan Türkeş’in oğlu. O dönemdeki görüşmelerin bir kısmına katılmıştı.” Hürriyet gazetesinin haberine göre, Bursa Atatürk Stadyumu’ndaki tarihi Türkiye-Ermenistan maçının devre arasında sürpriz bir görüşme de yapıldı. Maçı birlikte izleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, devre arasında şeref tribünü içinde dinlenmeleri için ayrılan odaya geçtiklerinde, MHP milletvekili Tuğrul Türkeş de kendilerine katıldı. Gül’ün daveti üzerine gerçekleşen buluşmada, Alparslan Türkeş ile dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan’ın 1993’deki gizli görüşmesinin mimarı Samson Özararat da hazır bulundu.



MHP’li deyince güldü



Tuğrul Türkeş, görüşmenin detaylarını şöyle anlattı: “Devre arasında çay içmeye çıktığımız sırada Sayın Gül içeriye davet etti. O sırada Dışişleri Bakanları Davutoğlu ve Nalbantyan içeriden çıkıyordu. Sayın Gül beni takdim ederken ‘Daha önce konuştuğumuz merhum Alparslan Türkeş’in oğlu, o dönemdeki görüşmelerin bir kısmına katılmıştı’ dedi. Ben de kendimi takdim ederken muhalefetten olduğumu söyledim. MHP demesem de Sarkisyan anladı ve güldü. Partimle ilgili herhangi bir şey konuşulmadı.



‘Protokollere karşıyım’



Maç arasındaki bu buluşmanın protokol nezaketinden kaynakladığına işaret eden Tuğrul Türkeş, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollere ilişkin eleştirilerine ise sonuna kadar katıldığını söyledi. Türkeş, “Ermenistan konusunda hükümet ile MHP arasında aracılık teklifi gelse ne yaparsınız?” sorusunu ise, “Ne ben aracı olurum ne de başkası. Bu halkı aldatmak olur. İmzalanan protokollerde elle tutulur hiçbir şey yok” diye yanıtladı.