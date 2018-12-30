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17 YAŞINDAKİ TARAFTARIN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUN'DA

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL (DHA) İstanbul Süper Amatör Lig 6

30 Aralık 2018 22:33

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL (DHA)

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup\'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada bıçaklanarak, hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde polisin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yücel\'in yakınları da Adli Tıp Kurumu önünde bir süre bekledi.

 

Görüntü Dökümü:

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-Adli Tıp önünde bekleyen TOMA

-Bekleyen polisler

-Kapı önünde bekleyen yakınları

-Genel ve detaylar

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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