17 yaşındaki Ray, 5 yıl ormanda yaşadı

T24 - Berlin dışındaki bir ormanda yaşayan ve çocukluğuna dair hiçbir şey hartırlamayan babasının cesedini bulmak için ortaya çıkan, 5 yıldır ormanda yaşadığını söyleyen çocuk için pois hareket geçti.



Berlin'de ormanda yaşayan gizemli çocuk Interpol’ü harekete geçirdi. Aksanlı ve akıcı bir İngilizce ile konuşan ve adının Ray olduğunu söyleyen çocuk, 5 Eylül’de omzunda bir çantayla Berlin Belediye Binası’nda ortaya çıktı. Birkaç kelime dışında Almanca bilmeyen 17 yaşındaki Ray’in kayıp bir İngiliz çocuk olabileceği düşünülüyor.



Daily Mail'ın haberine göre Ray; Alman polisine annesi Doreen’in 5 yıl önce bir kazada öldüğünü, ardından babası Ryan ile ormanda yaşamaya devam ettiğini anlattı. Babasının birkaç hafta önce öldüğünü söyleyen Ray, babasının daha önce kendisine öğrettiği şekilde elindeki pusulayı kullanarak sürekli kuzeye gittiğini ve iki haftalık yürüyüşten sonra Berlin’e ulaştığını açıkladı. Ray’e yapılan testlerde herhangi bir sağlık problemi bulunamadı.





'Piyano adam' gibi



Gizemli çocuğun kimliğinin tespiti için parmak izi ve DNA örnekleri alınırken, İngiltere’de çocukla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıyor. Çantasından nüfus cüzdanı çıkmayan Ray, babasıyla süreli hareket ederek ağaç kovuklarında, terk edilmiş barakalarda ve çadırlarda yaşadığını söyledi. Gençlik koruma merkezinde tutulan Ray’in hikayesi 2005’te İngiltere’nin Kent şehrinde bulunan ‘Piano Adam’ lakaplı Andreas Grassl’i hatırlattı. Grassl bulunduğunda ismini bile hatırlamıyor ancak piyano çalıyordu.





