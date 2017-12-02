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Dünya

17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmenin ifadesi tepki çekti!

Öğretmen, çalıştığı okulda tanıştığı öğrencisiyle defalarca ilişkiye girip öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderdi

02 Aralık 2017 17:51

Avustralya'nın başkenti Sidney'de 34 yaşında bir kadın öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi. Mahkemeye çıkartılan öğretmenin verdiği ifade tepki çekti. Mahkemede ifade veren öğretmen "Öğrencimle ilk tanıştığım dönemlerde yalnız ve mutsuzdu, onu mutlu etmek istedim"  diyerek kendini böyle savundu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Sydney’de 34 yaşındaki kadın öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdi. Öğretmen, yarı yaşındaki öğrencisiyle, 'yalnız ve mutsuz olduğu için ilişkiye girdiğini' söyledi.

Öğretmen, çalıştığı okulda tanıştığı öğrencisiyle defalarca ilişkiye girip öğrencisini cinsel içerikli mesajlar gönderdi. 

''Yalnız ve mutsuz olduğunu düşünüp onu mutlu etmek istedim''

Öğretmen mahkemede, 2015 yılında öğrencisi ile ilk tanıştığı dönemlerde öğrencinin yalnız ve mutsuz olduğunu sanıp öğrenciyi mutlu etmek için ilişkiye girdiğini söyledi. Öğretmen ve öğrencinin ilişkilsi 2016 yılında üç ay kadar sürdüğü açıklandı. Öğretmenin mutsuz bir evliliği olduğu da belirtildi.

Mahkemede kendisinin de çocukken yalnızlık yaşadığını söyledi

Adı açıklanmayan öğretmen, ayrıca öğrencisi ile defalarca sınıfta ve okulun deposunda buluşup ilişkiye girdiğini söyledi. Mahkemede, gözyaşları içinde kendisinin de çocukken yalnızlık yaşadığını ve bu yüzden öğrencinin yalnız kalıp üzülmesini istemediğini söyleyen öğretmen hakkında mahkeme nihai kararını 13 Aralık’ta verecek.

 

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