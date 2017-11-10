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17 yaşındaki öğrencisini kaçıran müdür yardımcısı tutuklandı

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'nin Bahçe İlçesi'nde, İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olan öğretmen 47 yaşındaki Hazar Doğan, evlilik vaadiyle 17 yaşındaki öğrencisini kaçırdığı iddiasıyla tutuklandı

10 Kasım 2017 15:47

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'nin Bahçe İlçesi\'nde, İmam Hatip Lisesi\'nde müdür yardımcısı olan öğretmen 47 yaşındaki Hazar Doğan, evlilik vaadiyle 17 yaşındaki öğrencisini kaçırdığı iddiasıyla tutuklandı.
Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde, müdür yardımcısı olan tarih öğretmeni Hazar Doğan, ismi açıklanmayan aynı okulun 12\'nci sınıf öğrencisini evlilik vaadiyle kaçırdı. Ailenin şikayeti üzerine Hazar Doğan gözaltına alındı. Bir süre önce eşinden ayrılan Hazar Doğan, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. İddialarla ilgili idari soruşturma da başlatılırken öğretmeni ile kendi isteğiyle kaçtığını söylediği ileri sürülen kız öğrenci ise ailesine teslim edildi.

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