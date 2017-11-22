17 yaşındaki oğlu Gürcistan'da 20 yıl hapis cezası aldı, 'Tuzak kuruldu' dedi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de kendisine verilen ilacı para karşılığında Gürcistan\'ın Batum kentinde kalp hastasına götürdüğü sırada Gürcü polisler tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki O.A., yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara tepki gösteren ve oğlunun uyuşturucu çetesi tarafından kullanıldığını söyleyen Sefer A., \"Oğluma kendisine kalp ilacı diye verilen ilacı Batum’a götürürken yakalandı. 20 yıl hapis cezası verildi. 20 bin Gürcistan Larisi verdik ceza 5 yıla düştü. Oğluma tuzak kurdular\" dedi.

Rize\'de bir okulda öğrenim gören O.A., 9 Mart\'ta bir akrabasının çalıştığı iş yerinde yaptığı ziyarette B.E., Ü.K. ve M.P. adlı kişilere tanıştı. İddiaya göre O.A.\'dan para karşılığı bir ilacın Gürcistan\'ın Batum kentinde bir hastaya götürmesi istendi. Bunun üzerine kendisine kalp ilacı olarak tanıtılan hapları alan O.A., Batum\'a gitmek üzere yola çıktı. Sarp Sınır Kapısı\'ndan sorunsuz olarak geçen ve Batum kentindeki bir otelin önünde ilacı alacak olan kişiyle buluşmayı bekleyen O.A., çevrede bulunan Gürcü polislerin dikkatini çekti. Kimlik sorgulamasından geçen O.A., polislere bir ilacı burada buluşacağı bir kalp hastasının yakınına vermesi için beklediğini söyledi. Yapılan incelemelerde ilacın ülkeye girişinin yasak olduğu uyuşturucu madde bağımlılarının tedavisinde kullanılan bir ilaç olduğunu saptayan Gürcü ekipler O.A.\'yı gözaltına aldı. Tutuklu yargılanan O.A. yargılandığı mahkeme tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AİLE KARARA İSYAN ETTİ

O.A.\'nın babası Sefer A. oğlunun tuzağa düşürüldüğünü söyleyerek, \"Oğlum uyuşturucu çetesi üyelerince kullanıldı. 9 aydır oğlum içeride, 20 yıl hapis yedi, 20 bin Gürcistan Larisi verdik ceza 5 yıla düştü. Oğlum evden çıkmayan bir çocuktu. Kardeşini ziyarete gittiğinde ona para vererek Batum’a gönderdiler. Otel önünde ilaçlara alacak kişiyi beklemeye başladı. Kendisine kalp ilacı olduğunu söylediler. İlacın yasaklı ilaç olduğunu oğlum bilmiyordu. Otel önüne gidip bir saat kadar bekledi. Yanına gelen bir polis ne beklediğini sorduğunda \'Kalp ilacı gelip alacaklar onları bekliyorum\' demiş\" dedi.

MAŞA OLARAK KULLANDI İDDİASI

Ailesinin perişan olduğunu ifade eden baba Sefer A., \"Ailem perişan, oğluma tuzak kuranlar ve sürekli bu işi yapanlar dışarıda. Batum Türk Konsolosluğu\'na kaç kez gittiysem beni kabul etmediler. Konsolos bizler için orada durmuyor mu? Batum\'da savcı ile yaptığım görüşmede oğlumun suçsuz olduğunu bildiğini, ona sadece maşa olarak kullandıklarını ve ardından büyük parti mal kaçırmak için böyle bir yöntem uyguladıklarını bana söyledi\" diye konuştu.

OĞLUMU BANA VERSİNLER

Anne Fatma A. ise oğlunun suçsuz olduğunu savunarak, \"Oğlumu kullananlar dışarıda, suçsuz yerde oğlum cezaevinde, Türk hükümetinin devreye girerek oğlumu bana vermelerini istiyorum” dedi.



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