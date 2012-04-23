17 yaşındaki Nuran en genç gazi olacak

“Sivil Şehit Yasası” olarak bilinen tasarı, Meclis’ten geçerse, geçen yıl düzenlenen terör saldırısında felç olan 17 yaşındaki Nuran Evin de gazi sayılacak.



Geçen yıl PKK’nın bir otomobile düzenlediği saldırıda 4 kız hayatını kaybetmiş, iki kız da yaralanmıştı.

Saldırıda iki ablasını kaybeden 17 yaşındaki Nuran Evin, şarapnellerin omuriliğine gelmesi sonucu felç oldu.

“Sivil Şehit Yasası”nın Meclis’te kabul edilmesinin ardından Nuran Evin de gazi sayılacak.

Göğsunden aşağısı tutmayan Nuran Evin, tedavi gördüğü hastanede Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

Evin, 21 Eylül 2011’de gerçekleştiren saldırıyı “Bir anda PKK'nın kanlı saldırısına maruz kaldık. Roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla taranmaya başladık. İşte o an hayat durdu" sözleriyle anlattı.

Barış isteyen Evin, şöyle konuştu:

"Ben Kürdüm. Bu haldeyim. Bu halimi PKK görsün ve yaptığından utansın. İki ablam, arkadaşlarımız öldü. Günahsız askerler öldü. Bu savaş kim için, ne için? Barış olsun istiyorum. Bitsin bu acılar istiyorum. PKK'lılar günahsız insanların hayatlarını nasıl çaldıklarını görsünler istiyorum. Bana ablamları, hayatımı geri verin demek istiyorum."

Gazi sayılacak olmasını memnuniyetle karşılayan Evin, "Benim gönlümde 2 ablam da şehitti zaten. Ama devletin bize bu mertebeyi verecek olması beni çok mutlu etti. Ben de gaziyim. Gazi Nuran" dedi.

Siirt'e iki ablasının mezarını ziyaret etmek için son kez gideceğini söyleyen Nuran Evin "Bir daha da asla gitmeyeceğim" diye konuştu.