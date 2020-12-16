17 yaşındaki mevsimlik işçi, yaşamına son verdi

Sakarya’nın Geyve ilçesine Mardin’den mevsimlik işçi olarak gelen 17 yaşındaki Fesih Ç., başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Geyve Bayat köyünde meydana geldi. Mardin’den ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak Bayat’a gelen Fesih Ç., odasında yalnız olduğu sırada başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 17 yaşındaki çocuk işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunarak soruşturma başlattı.