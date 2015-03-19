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17 yaşındaki liseli, sınıf arkadaşını 17 bıçak darbesiyle öldürdü

Gözaltına alınan ve sorgulamasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi

19 Mart 2015 19:01

Gaziantep'te, lise öğrencisi 17 yaşındaki İ.D., kız arkadaşının fotoğrafını çektiği için tartıştığı aynı yaştaki sınıf arkadaşı Aydın Kapısız'ı 17 bıçak darbesiyle öldürdü.

Zaman'ın haberine göre, olay, sabah saatlerinde 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Ülgan Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi İ.D. ile Aydın Kapısız, okula yakın bir noktada karşılaştı ve tartışmaya başladı. İddiaya göre, İ.D., bir gün önce aynı sınıfta öğrenim gördüğü kız arkadaşının fotoğrafını çektiği gerekçesiyle Aydın Kapısız ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkelenen İ.D. yanında bulunan bıçakla sınıf arkadaşına rastgele vurmaya başladı. Aydın Kapısız aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, İ.D. ise kaçtı.

 

Parkta yakalandı, suçunu itiraf etti

 

Olayı gören öğrenci ve vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kapısız, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak öldü. Yaşamını yitiren liseli gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum morguna gönderildi. Olayın ardından kaçan şüpheli liseli ise 100'üncü Yıl Parkı içerisinde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi. Şüpheli İ.D., Çocuk Şube Müdürlüğü'nde tutulmaya devam ederken, polis öğrencilerin eğitim gördüğü lisede güvenlik önlemi aldı.

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