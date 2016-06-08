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17 yaşındaki kızı minibüse kelepçeleyip, tecavüz etti

Minibüs şoförü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

08 Haziran 2016 21:53

Denizli’de 23 yaşındaki minibüs sürücüsü A.A., üç aydır arkadaşlık ettiği 17 yaşındaki lise öğrencisi Ö.K. adlı kıza, araçta kelepçe takarak tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Alaattin Mahallesi yakınlarındaki cumartesi ormanlık alanda meydana gelen olayda, Denizli merkezde bir lisede öğrenim gören Ö.K., hafta sonu için ailesiyle birlikte Alaattin Mahallesi’ne gitti.

Burada üç aydır arkadaşlık ettiği A.A. ile buluşan Ö.K., daha sonra birlikte minibüse binerek gezmeye çıktı. İddiaya göre ormanlık alanda minibüsü durduran A.A., yanında getirdiği kelepçeyi kız arkadaşının ellerine taktı.

Daha sonra da A.A.’nın Ö.K.’ya tecavüz ettiği ileri sürüldü. Eve döndükten sonra olayı ailesine anlatan Ö.K., ertesi gün jandarmaya giderek A.A.’dan şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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