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17 yaşındaki kıza cinsel istismar soruşturmasında 2 kişi ifade verdi

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan E

05 Haziran 2018 16:20

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan E.A. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2 kişinin ifadesi alındı.
Kandıra\'da, E.A. karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrolde E.A.\'nın hamile olduğunun belirlenmesi üzerine doktorlar, kızın yaşının küçük olması nedeniyle güvenlik güçlerine haber verdi. E.A. ifadesinde, Kandıra\'da bir tatil beldesinde 2 kişi ile birlikte içki içtiğini, sarhoş olması nedeniyle hangisi ile birlikte olduğunu hatırlamadığını söyledi. E.A.\'nın ifadesi doğrultusunda \'küçük yaştaki kıza cinsel istismarda\' bulunduğu iddiasıyla 2 kişinin ifadesi alındı. E.A.\'nın koruma altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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