17 yaşındaki kayıp kız boğazı kesilmiş halde bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Cansel Bağlı, dere kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.



Hüdük Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, dere kenarında hareketsiz yatan genç kızı görünce jandarmaya bildirdi.



Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemede genç kızın boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada öldürülen kızın, kendisinden 3 gündür haber alınamayan Cansel Bağlı olduğu tespit edildi.

Cansel Bağlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Manisa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler Bağlı'yı öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.