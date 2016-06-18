T24 LogoT24 Logo
Gündem

17 yaşındaki kayıp kız boğazı kesilmiş halde bulundu

Öldürülen kızın, kendisinden 3 gündür haber alınamayan Cansel Bağlı olduğu tespit edildi

18 Haziran 2016 02:12

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Cansel Bağlı, dere kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Hüdük Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, dere kenarında hareketsiz yatan genç kızı görünce jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemede genç kızın boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada öldürülen kızın, kendisinden 3 gündür haber alınamayan Cansel Bağlı olduğu tespit edildi.

Cansel Bağlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Manisa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler Bağlı'yı öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

derecansel bağlımanisa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24