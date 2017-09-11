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17 yaşındaki iki hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun;(DHA) - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde bir iş yerinden para çaldıkları iddiasıyla 17 yaşındaki O

11 Eylül 2017 18:15

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun;(DHA) - SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde bir iş yerinden para çaldıkları iddiasıyla 17 yaşındaki O.D. ile aynı yaştaki O.T. gözaltına alındı.
Olay, Samsun\'un Bafra İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mercan Sokakta meydana geldi. Şükrü Arslan\'a ait plastik doğrama imalathanesine geç saatlerde giren hırsızlık şüphelisi iki kişi, kasada bulunan 5 bin Türk lirasını alarak kaçtı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Hırsızlık zanlıları O.D. ve O.T., Bafra İlçesi\'nde yakalandı. Şüpheliler, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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