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17 yaşındaki Helin, öldürüldüğü yerde anıldı

  Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te önceki gün okuldan çıktıktan sonra öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken için İstanbul Kadın Meclisi tarafından bir anma gerçekleştirildi

15 Ekim 2017 20:54

 

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) PENDİK\'te önceki gün okuldan çıktıktan sonra öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken için İstanbul Kadın Meclisi tarafından bir anma gerçekleştirildi. Anmaya birçok kadın meclisi üyesinin yanı sıra, Helin\'in akrabaları ve arkadaşları da katıldı.

AÇIKLAMA YAPTILAR
Grup, “Helin Palandöken için sessiz kalmıyoruz\" yazılı pankart açtı. Daha sonra grup adına İstanbul Kadın Meclisi üyesi Beyza Aksoy, açıklama yaptı. Açıklamada, “Helin, bu ülkede öldürülen kadınlardan yalnızca biri. Sadece Ekim\'in ilk 10 gününde 20 kadın öldürüldü. Bu cinayetlerden kadınları korumayanlar sorumludur\" dedi.

“DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ\"
“Helin\'in katili daha evvel birçok davada gördüğümüz gibi mahkemeye çıkıp \'çok seviyordum, pişmanım\' diyecek kravat takıp mahkemeye gelecek ve indirim almaya çalışacak\" diyen Aksoy, açıklamasının devamında şunları söyledi; “Helin\'in davasının takipçisi olacağız. Biz, bu indirimler de uygulanmasın, var olan sorunlar giderilsin diye mücadele ederken ve her gün yaşadıklarımız ortadayken çözüm üretmek yerine hayatlarımızı daha da zorlaştırmaya çalışıyorlar. Helin yaşadıklarını sosyal medyada anlatıp \'sokağa çıkamıyorum\' diye paylaşımda bulunmuştu. Ne Helin\'in ne başka bir kadının sokağa çıkmaya korkmadığı günleri yaratmaktan hepimiz sorumluyuz. Kadınların sokaklara çıkmaktan tedirgin olduğu bir ortamda, kadınları korumakla yükümlü olanların derdi ise ne yazık ki Müftülük Yasası oldu.  Hala çıkıp bu kadın düşmanı yasa için  \'isteseler de istemeseler de o yasa Meclis\'ten geçecek\' diyorlar. Biz bu yasayı reddediyoruz\" 
Açıklamanın ardından anmaya katılanlar Helin\'in öldürüldüğü yere çiçek ve fotoğraflarını bıraktılar. Helin\'in teyzesi Fethiye Akın ise eylem sırasında Helin\'in öldürülmesine isyan etti.
 
(FOTOĞRAF)

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