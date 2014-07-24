17 yaşındaki gencin 232 dişi çekildi

Hindistan Mumbai'deki JJ Hastanesi Diş Hastalıkları Bölümü Müdürü Dr. Sunanda Dhiware, 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ yanağındaki bir şişlik nedeniyle hastaneye geldiğini söyledi. 18 aydır bu rahatsızlığı çeken genç, yaşadığı yerdeki doktorların rahatsızlığın nedenini çözememesi ardından yaşadığı köyden hastanenin bulunduğu kente geldi. 7 saat süren operasyonla gencin ağzından 232 diş çekildi. Doktorlar hastanın durumunun nadir olduğunu ve ağzında bu kadar çok diş bulunmasının bir 'dünya rekoru' sayıldığını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, doktorlar Gavai'nin hastalığının nedeninin karmaşık bir odontoma (kaynağını dentinden alan veya dentinden oluşan herhangi bir tümör) bileşimi olduğunu, bu yüzden tek bir dişetinin birçok diş çıkardığını söylediler.

Dr. Dhiware, operasyonu "Bir kez açtığımızda inci gibi küçük dişler birer birer dışarı çıkmaya başladı. Başlangıçta onları topluyorduk ve gerçekten küçük beyaz inci gibiydiler. Ancak daha sonra yorulmaya başladık. Toplamda 232 diş saydık" ifadeleriyle anlattı. Dr. Dhiware 30 yıllık kariyeri boyunca hiç böyle bir olaya rastlamadığını belirtti.

Gavai'nin babası Mumbai Mirror gazetesine, oğlunun bir ay önce ağır bir ağrıdan şikayetçi olmaya başladığını, bunun kansere dönüşmesinden korktuğunu, bu yüzden oğlunu Mumbai'ye getirdiğini söyledi.