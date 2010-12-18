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17 YAŞINDAKİ GENÇ ŞİŞLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A)

18 Aralık 2010 11:20

-17 YAŞINDAKİ GENÇ ŞİŞLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Güngören'de bir genç, tartıştığı kişiler tarafından şişlenerek öldürüldü.  Sanayi Mahallesi Asalet Caddesi Yıldırım Sokak'ta, Vedat Aydın (17) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı.  Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda darp edilen Aydın, daha sonra bu kişiler tarafından şişlenerek öldürüldü.  Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.  Olay yerinde sinir krizi geçiren Aydın'ın yakınlarını polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.  Vedat Aydın'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Polis, kaçan zanlıları yakalamak için bölgede çalışma başlattı. 

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