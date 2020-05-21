17 yaşındaki genç kız, benzinlikte pompalı tüfekle öldürdüldü!

Manisa'da 17 yaşındaki C.K,, benzin istasyonunda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda, arkadaşının kullandığı bir otomobil ile benzin istasyonuna gelen C.K, henüz tespit edilemeyen bir kişiyle tartıştı.

Bu tartışmanın hemen ardından motosiklet ile benzin istasyonuna gelen ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi, uzaktan pompalı tüfekle C.K'ya 3 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. (İHA)